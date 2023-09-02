Виктор Ловера и Лу Жанмонно выиграли масс-старт на фестивале Мартена Фуркада

На лыжероллерном фестивале Мартена Фуркада, проходящем в Анси, определились победители в масс-старте на выбывание у мужчин и женщин. Ими стали лыжник Виктор Ловера и биатлонистка Лу Жанмонно соответственно.
В мужской гонке француз Ловера занял первое место с результатом 24.42,4. Лишь одну десятую ему уступил Михал Новак из Чехии, третьим стал соотечественник Ловера Уго Лапалус, с отставанием 13,7 секунды.
В женском масс-старте золото у француженки Лу Жанмонно, её результат — 23.37,0. Серебро у спортсменки из Австрии Терезы Штадлобер, отставшей на 1,4 секунды, замыкает тройку немка Виктория Карл, её отставание от лидера — 4,2 секунды.
Лыжероллерный фестиваль Martin Fourcade Nordic Festival, учреждённый в 2019 году, проходит в Анси в четвёртый раз. В 2020 году соревнования отменялись из-за пандемии.
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