Тренер по биатлону обвиняется в краже 11 тыс. патронов, прокуратура направила дело в суд
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Прокуратура Красноярского края сообщила на своём сайте, что направила в суд уголовное дело о присвоении и незаконной продаже патронов тренером спортивной школы олимпийского резерва «Академия биатлона».
По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, являясь тренером по стрельбе в академиях по биатлону, присваивал неиспользованные в тренировочном процессе патроны спортсменов, указывая в ведомостях, что все боеприпасы израсходованы. Таким способом он похитил 11 244 патрона, причинив ущерб организациям на общую сумму 83,9 тыс. рублей. Имя тренера не сообщается.
Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объёме. Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.
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