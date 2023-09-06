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Гараничев и Нигматуллина побегут в Сочи и Тюмени

Гараничев и Нигматуллина побегут в Сочи и Тюмени
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Сборная Тюменской области по биатлону будет широко представлена на первом этапе Кубка Содружества, который пройдёт с 7 по 10 сентября на трассе комплекса «Лаура» в Сочи. Команда заранее запланировала сбор в условиях среднегорья, поэтому старт на Кубке рассматривается и в рамках подготовки к зимнему сезону.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Евгений Гараничев выйдет на старт во всех планируемых дисциплинах: спринте, гонке преследования и масс-старте. Биатлонистка Ульяна Нигматуллина, ранее представлявшая Удмуртию, планирует выйти только на один официальный старт на «Лауре». Но на чемпионате России по летнему биатлону ведущие спортсмены команды выступят на всех дистанциях.

«Соревнования домашние и в «Жемчужине Сибири» перед биатлонистами уже будут ставиться задачи», — сообщает «Арена Урала».

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