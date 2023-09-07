Тренер сборной Беларуси: планируем принимать участие в большинстве этапов Кубка России

Главный тренер сборной Беларуси Олег Рыженков рассказал о подготовке национальной команды к новому сезону.

«В этом году мы пошли немного другим путём, попробовали другую схему подготовки. Не приезжать на первый этап Кубка Содружества из Минска, а провести горную подготовку в Армении. Анна Сола и Ирина Лещенко готовятся, набирают форму. Они выступят зимой. Сейчас мы их решили поберечь. Они будут стартовать на чемпионате Беларуси с 20 по 24 сентября в Раубичах.

Для нас участие в этих турнирах важно. Если в прошлом году мы ряд этапов Кубка России пропустили, в этом году планируем принимать участие в большинстве из них. В том числе и в чемпионате России. Исключение – Спартакиада сильнейших спортсменов. Во время паузы мы опять поедем в Армению, Цахкадзор», — передаёт слова Рыженкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.