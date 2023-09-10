Смольский выиграл масс-старт на 1-м этапе Кубка Содружества, опередив Латыпова

В Сочи прошёл мужской масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону. Гонка прошла на лыжероллерах.
Её победителем стал серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке, белорус Антон Смольский. Таким образом, Смольский выиграл все три старта, прошедшие в Сочи. Вторым стал россиянин Эдуард Латыпов, промах на последнем рубеже лишил его шансов на победу, а тройку призёров замкнул белорус Илья Авсеенко.
Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап. Масс-старт, 12,5 км. Мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) – 31.43,9 секунды (2 промаха).
2. Эдуард Латыпов (Россия) – отставание 5,4 секунды (3).
3. Илья Авсеенко (Беларусь) + 22,1 (3).
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) + 28,0 (1).
5. Антон Бабиков (Россия) + 37,1 (4) …
14. Александр Поварницын (Россия) + 1.49,3 (4)…
18. Максим Цветков (Россия) + 2.19,4 (3).
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