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Биатлон, Кубок Содружества — 2023, гонка преследования, мужчины — результаты, удивительный финиш Бабикова

Латыпов попал последним выстрелом, но проиграл. А Бабиков на финише вырвал бронзу!
Андрей Шитихин
Как Бабиков на финише вырвал бронзу!
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«Золотой» дубль на счету белоруса Смольского — палил по габаритам и закрывал одну мишень за другой.

Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл вторую гонку подряд на первом этапе Кубка Содружества в Сочи. Но его победа в гонке преследования после огромного преимущества в спринте читалась, а вот опытнейший Антон Бабиков на финише вырвал медаль у своего напарника по тренировочной группе Александра Поварницына.

Биатлон. Кубок Содружества-2023/24. Этап 1, Сочи
Мужчины. 12.5 км. Роллеры-Гонка преследования
09 сентября 2023, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:30.0
2
Эдуард Латыпов
Россия
+32.8
3
Антон Бабиков
Россия
+54.5

Смольский ушёл в гонку с большим преимуществом перед всеми соперниками и бежал в своём режиме. Белорус и сам признал, что выворачиваться для победы ему не пришлось, он шёл своим темпом, но сам создал небольшую интригу после второго рубежа. С первого рубежа Смольский ушёл без промахов, хотя очень сильно ему повезло – закрывались габариты.

Антон Смольский

Антон Смольский

Фото: РИА Новости

На втором рубеже Антон допустил два промаха, тут уже габариты не прошли. На двух рубежах стоя Смольский допустил по промаху, вновь прошли габариты, а в целом – уверенная победа. Никто и близко не подошёл к белорусскому биатлонисту и не заставил его хоть чуть-чуть понервничать.

Как стартовал Кубок Содружества в Сочи:
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Эдуард Латыпов по скорости гонку провёл отлично. Но лидер сборной России лишь один рубеж прошёл без промахов. Здорово, что это был четвёртый рубеж, на котором Латыпов вновь затянул с последним выстрелом, но попал. На каждом из предыдущих рубежей Эдуард допускал по одному промаху. С более чистой стрельбой он мог бы подобраться к Смольскому.

Главным героем гонки стал опытнейший Антон Бабиков. В спринте он был только десятым и в преследование ушёл с серьёзным отставанием, но сумел вырвать бронзовую награду. Хотя с заключительного рубежа Антон уходил с большим просветом от бившихся за серебро Эдуарда Латыпова и Александра Поварницына.

Но Латыпов внешне легко убежал от Поварницына, из которого словно выпустили пар. У него просто не хватило сил побороться даже не с Латыповым, а бронзу удержать. Бабиков настиг своего напарника по тренировочной группе на длинном подъёме, а на спуске ушёл от Поварницына.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости

После гонки Антон сказал, что по дистанции чувствовал себя отлично, а вот Александр признался, что чуть перебрал накануне старта с тренировками, рассчитывая, что это даст положительный эффект. Получилось наоборот. А секрет состояния Бабикова раскрыл старший тренер сборной России Юрий Каминский – оказывается, Антон после спринта спустился с высоты, что не могло не сказаться на его свежести и восстановлении.

Топ-6 замкнули белорус Максим Воробей и призёр Олимпийских игр в Пекине Максим Цветков, которые поднялись с низких позиций после спринта.

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