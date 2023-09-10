«Знаю, что дальше всё будет хорошо». Бабиков прокомментировал 5-е место в масс-старте

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал пятое место в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024, который завершается в Сочи.
«Не очень доволен, конечно. Стрельба пока не очень получается, но тут есть свои моменты в стрельбе лёжа, я знаю, что всё будет хорошо дальше.
Сегодня ребята показывали хорошую скорость, особенно ребята из Беларуси очень быстро бежали. Думаю, мы тоже соперничали достойно, но с таким штрафом не удалось немножко.
Приходилось излишне напрягаться (после промахов на лёжке), но, слава богу, самочувствие давало такую возможность. Я надеялся, что хватит и на последний круг, но на последнем круге немножко не хватило для того, чтобы достать ребят, которые боролись за тройку. Но ничего, всё равно хорошая гонка.
На последнем рубеже я видел, что ребята впереди неплохо начали стрелять, у них был небольшой гандикап. Я решил немного более рискованную стрельбу применить – к сожалению, первый небольшой габарит не прошёл, а дальше уже быстро закрыл и вклинился», – сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
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