Смольский рассказал, ради чего покинет предстоящий сбор национальной команды Беларуси

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о предстоящем вручении звания заслуженного мастера спорта Беларуси.

«Послезавтра у команды полный отдых. Думаю, мы возьмём себе по коктейлю, может быть, даже по бокалу шампанского.

12-го числа президент Беларуси мне вручит звание заслуженного мастера спорта. Ради этого я покину сбор. Есть минус: хотелось полноценно отработать горную подготовку. Плюс тоже есть: я возвращаюсь домой, увижусь с Динарой. Это долгожданная награда», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Напомним, на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 Смольский одержал победу в спринте, гонке преследования и масс-старте на лыжероллерах.