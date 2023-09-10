Смольский рассказал, ради чего покинет предстоящий сбор национальной команды Беларуси
Поделиться
Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о предстоящем вручении звания заслуженного мастера спорта Беларуси.
«Послезавтра у команды полный отдых. Думаю, мы возьмём себе по коктейлю, может быть, даже по бокалу шампанского.
12-го числа президент Беларуси мне вручит звание заслуженного мастера спорта. Ради этого я покину сбор. Есть минус: хотелось полноценно отработать горную подготовку. Плюс тоже есть: я возвращаюсь домой, увижусь с Динарой. Это долгожданная награда», — передаёт слова Смольского корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.
Напомним, на первом этапе Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/2024 Смольский одержал победу в спринте, гонке преследования и масс-старте на лыжероллерах.
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
11:53
-
11:33
-
10:35
- 9 сентября 2023
-
16:07
-
15:27
-
15:22
-
14:33
-
12:46
-
12:29
-
12:17
-
11:39
- 8 сентября 2023
-
20:24
-
13:40
- 7 сентября 2023
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:20
-
14:09
-
14:03
-
13:32
-
12:15
Партнерский контент