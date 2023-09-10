Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи

В Сочи прошёл женский масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону в Сочи. Гонка прошла на лыжероллерах.

Победительницей гонки стала российская биатлонистка Анастасия Гореева, допустившая два промаха. Второй стала россиянка Наталия Шевченко, промахнувшаяся три раза. Третьей с одним промахом стала российская спортсменка Виктория Сливко.

Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2 промаха).

2. Наталия Шевченко (Россия) — отставание 29,8 секунды (3).

3. Виктория Сливко (Россия) +40,3 (1).

4. Ирина Казакевич (Россия) +55,7 (5).

5. Лариса Куклина (Россия) +1.01,4 (2).

Напомним, победителем мужского масс-старта стал белорусский биатлонист Антон Смольский.