Анастасия Гореева стала победительницей масс-старта на этапе Кубка Содружества в Сочи

В Сочи прошёл женский масс-старт в рамках первого этапа Кубка Содружества – 2023/2024 по биатлону в Сочи. Гонка прошла на лыжероллерах.
Победительницей гонки стала российская биатлонистка Анастасия Гореева, допустившая два промаха. Второй стала россиянка Наталия Шевченко, промахнувшаяся три раза. Третьей с одним промахом стала российская спортсменка Виктория Сливко.
Биатлон. Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Анастасия Гореева (Россия) — 30.18,1 (2 промаха).
2. Наталия Шевченко (Россия) — отставание 29,8 секунды (3).
3. Виктория Сливко (Россия) +40,3 (1).
4. Ирина Казакевич (Россия) +55,7 (5).
5. Лариса Куклина (Россия) +1.01,4 (2).
Напомним, победителем мужского масс-старта стал белорусский биатлонист Антон Смольский.
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