Казакевич: итог этапа Кубка Содружества в Сочи — разочарование от моей стрельбы

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о своём выступлении на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи. Спортсменка выиграла спринт, стала третьей в гонке преследования и заняла четвёртое место в масс-старте.
«Итог этой гонки и вообще этапа — разочарование от моей стрельбы. А сегодня удалось получить удовольствие от гонки. Это потому, что было много болельщиков и более плотная контактная борьба. Большой плюс в том, что конец был положительным.
Я не скажу, что сегодня ветер мешал стрелять. Наверное, это для меня большой резерв, над которым я на протяжении всего летнего периода работаю. Но этап в Сочи показал, что было много ошибок. С ошибками на рубеже сложно справляться именно в соревновательной практике. Сейчас есть немного времени, чтобы поработать над этими ошибками. И уже вернуться на чемпионат России с более уверенной стрельбой. Михаил Викторович Шашилов говорит, чтобы я не загонялась, отпустила все эти ситуации. Есть ещё время исправить эти ошибки. До зимнего сезона около двух-трёх месяцев», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
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