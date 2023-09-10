Казакевич: Грухвина молодец, что вышла на гонки Кубка Содружества. Это дорогого стоит

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о выступлениях Анны Грухвиной, перешедшей из лыжных гонок в биатлон, на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.

«Аня Грухвина молодец, что вышла здесь на соревнования. Потому что изначально, насколько я знаю, не планировали выступление. Первый старт — и уже на такой высоте. Это дорогого стоит. Хорошо, что она сегодня вышла и боролась до конца в первой контактной гонке. На тренировках она очень хорошо стреляет, и это большое удивление. Потому что она три-четыре месяца держит винтовку в руках. Ей проще, ничего не давит», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в женском масс-старте на соревнованиях в Сочи Грухвина заняла 23-е место, допустив 11 промахов.