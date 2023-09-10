Казакевич: Грухвина молодец, что вышла на гонки Кубка Содружества. Это дорогого стоит

Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о выступлениях Анны Грухвиной, перешедшей из лыжных гонок в биатлон, на первом этапе Кубка Содружества сезона-2023/2024 в Сочи.
«Аня Грухвина молодец, что вышла здесь на соревнования. Потому что изначально, насколько я знаю, не планировали выступление. Первый старт — и уже на такой высоте. Это дорогого стоит. Хорошо, что она сегодня вышла и боролась до конца в первой контактной гонке. На тренировках она очень хорошо стреляет, и это большое удивление. Потому что она три-четыре месяца держит винтовку в руках. Ей проще, ничего не давит», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Напомним, в женском масс-старте на соревнованиях в Сочи Грухвина заняла 23-е место, допустив 11 промахов.
- 10 сентября 2023
-
15:36
-
15:30
-
15:24
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
13:34
-
13:24
-
13:20
-
13:03
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:49
-
12:45
-
12:44
-
11:53
-
11:33
-
10:35
- 9 сентября 2023
-
16:07
-
15:27
-
15:22
-
14:33
-
12:46
-
12:29
-
12:17
-
11:39
- 8 сентября 2023
-
20:24
-
13:40
- 7 сентября 2023
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
14:50
-
14:42
-
14:39