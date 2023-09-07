Грухвина: из-за результатов Шевченко на прошлом ЧР никакого давления не чувствую

Российская спортсменка Анна Грухвина высказалась о давлении из-за перехода из лыжных гонок в биатлон, а также сообщила, что больше не выступит на этапе Кубка Содружества в Сочи. В спринте на лыжероллерах биатлонистка заняла 30-е место.

«Из-за результатов Шевченко на прошлом чемпионате России никакого давления не чувствую. Мы два разных человека. Ей понадобился год, мне, возможно, два, может быть, меньше времени. Уже будет видно дальше по ходу работы, по ходу соревнований.

Здесь, в Сочи, я больше не бегу, а дальше увидимся в Тюмени. Думаю, от старта к старту будет больше опыта, больше навыков, поэтому будет лучше. Не бегу, потому что так с тренером решили. Тем более здесь на высоте и такой подход, такая трасса — это всё равно очень тяжело», — передаёт слова Грухвиной корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.