Тихонов высказался о доминировании Смольского и других белорусов на Кубке Содружества

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира Александр Тихонов признался, что был удивлён тем, как представители Беларуси доминировали на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024, который прошёл в Сочи.

«На первом этапе Кубка Содружества меня удивило яркое выступление белорусских биатлонистов во главе с Антоном Смольским, который выиграл все три гонки. При этом в масс-старте шесть белорусов попали в десятку. Я понимаю, что это летний биатлон и окончательные выводы надо будет делать зимой, но такие результаты всё равно заставляют задуматься», — заявил Тихонова Metaratings.by.

Ранее о доминировании сборной Беларуси критически высказался чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков.