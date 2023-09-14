Тихонов высказался о доминировании Смольского и других белорусов на Кубке Содружества
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, многократный чемпион мира Александр Тихонов признался, что был удивлён тем, как представители Беларуси доминировали на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024, который прошёл в Сочи.
«На первом этапе Кубка Содружества меня удивило яркое выступление белорусских биатлонистов во главе с Антоном Смольским, который выиграл все три гонки. При этом в масс-старте шесть белорусов попали в десятку. Я понимаю, что это летний биатлон и окончательные выводы надо будет делать зимой, но такие результаты всё равно заставляют задуматься», — заявил Тихонова Metaratings.by.
Ранее о доминировании сборной Беларуси критически высказался чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков.
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