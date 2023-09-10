«Куда вы все готовитесь?» Бабиков критически высказался о доминировании белорусов в Сочи

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал доминирование представителей Беларуси в масс-старте на первом этапе Кубка Содружества – 2023/2024, который прошёл в Сочи. Напомним, в топ-10 гонки вошли шесть белорусов, а все гонки старта выиграл лидер белорусского коллектива Антон Смольский.
«А Латыпова посчитали? Он же тоже в Беларуси родился. Я сейчас шутил, что на цветочной церемонии я единственный россиянин. Наверное, ребята преследуют какие-то другие цели, готовятся к главному старту сезона, наверное, все будут суперсильными в Златоусте на Спартакиаде.
Вообще меня удивляет, почему на масс-старт выходят 28 человек, если у нас только в сборной 15 сильных парней? Куда вы все готовитесь? У меня такой вопрос: к чему?
Вот пришли зрители, мы должны радовать их, выступая тут. Я понимаю, что есть такие спортсмены, как Александр Логинов, которые полгода до этого не выступали, есть те, кто заболел и не может соревноваться, но все остальные, на мой взгляд, должны выходить на старт. Тут речь вообще шла о большом масс-старте, а мы в итоге на обычный не набрали людей. Редеют ряды, что тут сказать: проще будет людям сборную формировать», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».
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