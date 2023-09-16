Дербушева: раз в месяц могу себе позволить отвлечься на компьютерные игры
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева рассказала о своём увлечении компьютерными играми.
«Я не игроман, но иногда, раз в месяц, могу позволить себе отвлечься, поиграть либо в стратегии, либо в гонки, либо в стрелялки, как Настя Батманова выложила.
Моя любимая игра — «Казаки». Как-то с детства с папой смотрела, как он играет иногда в компьютер. Я играю так, чтобы отвлечься, переключиться на другой вид деятельности. В игрушках я, наверное, поспокойнее, чем в гонках», — сказала Дербушева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Сегодня, 16 сентября, Дербушева заняла пятое место в женской спринтерской гонке на летнем чемпионате России по биатлону — 2023. Победительницей гонки стала Елизавета Каплина.
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