Дербушева: раз в месяц могу себе позволить отвлечься на компьютерные игры

Российская биатлонистка Тамара Дербушева рассказала о своём увлечении компьютерными играми.

«Я не игроман, но иногда, раз в месяц, могу позволить себе отвлечься, поиграть либо в стратегии, либо в гонки, либо в стрелялки, как Настя Батманова выложила.

Моя любимая игра — «Казаки». Как-то с детства с папой смотрела, как он играет иногда в компьютер. Я играю так, чтобы отвлечься, переключиться на другой вид деятельности. В игрушках я, наверное, поспокойнее, чем в гонках», — сказала Дербушева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Сегодня, 16 сентября, Дербушева заняла пятое место в женской спринтерской гонке на летнем чемпионате России по биатлону — 2023. Победительницей гонки стала Елизавета Каплина.