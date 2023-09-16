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Тамара Дербушева — о летнем ЧР: поддержка чувствуется, хоть и мало народу

Тамара Дербушева — о летнем ЧР: поддержка чувствуется, хоть и мало народу
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева оценила атмосферу на летнем чемпионате России – 2023, который проходит в Тюмени.

«Поддержка чувствуется, хоть и мало народу. Они поддерживают, кричат, всё равно приятно. Всё равно атмосфера праздника больше чувствуется, когда больше народу. Я думаю, что на последних секундах чем больше поддерживают, кричат, тем круче.

Флешбэки, что сейчас как в ковидные времена, не возникают, потому что там были жёстче меры, все ходили в масках, не подходили друг к другу. Здесь мы можем спокойно общаться.

С точки зрения трибун самая классная гонка была на летнем чемпионате мира. Это было в Чехии, очень близко трибуны были, и слышалась вся эта атмосфера. В России на этом стадионе зимой чемпионаты — очень классно, поддерживают зрители все близко, кричат.

А самая худшая с точки зрения зрителей была до этих двух лет, даже доковидных, когда нас очень мало бегало на чемпионатах России. В некоторых городах было прям тоскливо, потому что никто не ходил и было скучно. При пустых трибунах это как тренировки контрольные», — передаёт слова Дербушевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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