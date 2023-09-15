Кто лучший биатлонист России прямо сейчас? Лидеры сразятся за медали чемпионата страны

Латыпов постарается укрепить лидерство, а Резцова – удивить после возвращения. На летнем ЧР-2023 будет очень жарко.

16 сентября в Тюмени стартует летний чемпионат России по биатлону. На турнире выступят лучшие спортсмены нашей страны. Конкуренты из Беларуси этот старт пропускают, и в их отсутствие наши биатлонисты попытаются разобраться, кто же сейчас из них лучший. Будет очень интересно!

Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.

Когда пройдёт летний чемпионат России по биатлону?

Чемпионат России по летнему биатлону стартует 16 сентября и продлится до 19 сентября. Соревнования пройдут в Тюмени, на стадионе «Жемчужина Сибири».

Изначально соревнования должны были состояться при пустых трибунах, поскольку сейчас на арене ведётся масштабная реконструкция. Но после волны возмущения болельщиков в социальных сетях директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин сообщил, что зрителей, прилетевших в Тюмень, пустят на стадион и разместят на специальной трибуне, несмотря на ремонт.

Кто выступит на летнем чемпионате России по биатлону?

На соревнования в Тюмени планируют приехать все топы нашего биатлона: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Поварницын, Карим Халили, Евгений Гараничев.

На турнире также выступит Даниил Серохвостов, пропускавший первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем.

У женщин на летнем чемпионате планируют показать себя Виктория Сливко, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Лариса Куклина.

Также на старт после декрета выйдут экс-лидеры сборной Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Ульяна уже бежала в этом году на Кубке Содружества, для Кристины это будут первые соревнования после рождения ребёнка.

«Я соскучилась по болельщикам и по гонкам. Планирую выступать. Надеюсь, мне хватит сил пробежать все три гонки, но пока начнём со спринта, а дальше посмотрим. Не знаю, как оценить своё состояние, потому что усиленно тренируюсь не так долго, так как в этот раз я родила почти на два месяца позже. Из-за этого пришлось немного сдвинуть подготовку. Я не форсировала подготовку, так что гонки покажут, как я готова», – призналась Кристина.

К сожалению, соревнования из-за проблем со здоровьем пропустит Евгения Буртасова. Под вопросом также участие Светланы Мироновой, не так давно выздоровевшей после болезни. А всего в летнем чемпионате России примут участие более 150 спортсменов из 20 регионов России.

Фавориты летнего чемпионата России – 2023

Этап Кубка Содружества в Сочи показал, что главный претендент на золото летнего чемпионата России в Тюмени – Эдуард Латыпов. Только лидер сборной составлял серьёзную конкуренцию белорусу Антону Смольскому. Буйвол из Камышлы завоевал два серебра и один раз стал шестым.

Соперничать с Латыповым будут в первую очередь: Александр Поварницын, занявший в Сочи второе и четвёртое места, и Антон Бабиков, финишировавший на Кубке Содружества третьим, пятым и 10-м. Зацепиться за медали попробует и Никита Поршнев, завоевавший в Сочи бронзу.

У девушек ситуация выглядит более интересно. На золото претендуют как минимум четыре биатлонистки, поднимавшиеся на подиум в Сочи. В числе потенциальных чемпионок: Виктория Сливко (1 – 1 – 1), Анастасия Гореева (1 – 1 – 0), Ирина Казакевич (1 – 0 – 1) и Наталия Шевченко (0 – 1 – 1).

За медали также попробуют побороться Екатерина Носкова (два четвёртых и седьмое места в Сочи) и Анастасия Батманова (пятое, шестое и девятое места).

Расписание летнего чемпионата России

Летний чемпионат России в Тюмени продлится всего четыре дня. В выходные пройдут спринты и эстафеты. В понедельник у биатлонистов запланирован день отдыха, а во вторник – гонки на 15 и 20 км.

Расписание летнего чемпионата России – 2023 по биатлону



16 сентября, суббота, 9:00 (время московское) — спринт, мужчины

16 сентября, суббота, 12:00 — спринт, женщины

17 сентября, воскресенье, 9:00 — эстафета, мужчины

17 сентября, воскресенье, 12:00 — эстафета, женщины

19 сентября, вторник, 9:00 — гонка 20 км, мужчины

19 сентября, вторник, 12:00 — гонка 15 км, женщины

Где смотреть летний чемпионат России

Зрителей на трибунах будет немного, но фанаты смогут следить за своими любимчиками по телевизору. Трансляция будет на канале «Матч ТВ».

Конечно, о самых интересных событиях предстоящего турнира вам также расскажет «Чемпионат». Следите за биатлоном вместе с нами!