Кто лучший биатлонист России прямо сейчас? Лидеры сразятся за медали чемпионата страны

16 сентября в Тюмени стартует летний чемпионат России по биатлону. На турнире выступят лучшие спортсмены нашей страны. Конкуренты из Беларуси этот старт пропускают, и в их отсутствие наши биатлонисты попытаются разобраться, кто же сейчас из них лучший. Будет очень интересно!
Собрали для вас всё, что нужно знать о турнире.
Когда пройдёт летний чемпионат России по биатлону?
Чемпионат России по летнему биатлону стартует 16 сентября и продлится до 19 сентября. Соревнования пройдут в Тюмени, на стадионе «Жемчужина Сибири».
Изначально соревнования должны были состояться при пустых трибунах, поскольку сейчас на арене ведётся масштабная реконструкция. Но после волны возмущения болельщиков в социальных сетях директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин сообщил, что зрителей, прилетевших в Тюмень, пустят на стадион и разместят на специальной трибуне, несмотря на ремонт.
Кто выступит на летнем чемпионате России по биатлону?
На соревнования в Тюмени планируют приехать все топы нашего биатлона: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Александр Поварницын, Карим Халили, Евгений Гараничев.
На турнире также выступит Даниил Серохвостов, пропускавший первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за проблем со здоровьем.
У женщин на летнем чемпионате планируют показать себя Виктория Сливко, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Лариса Куклина.
Также на старт после декрета выйдут экс-лидеры сборной Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Ульяна уже бежала в этом году на Кубке Содружества, для Кристины это будут первые соревнования после рождения ребёнка.
«Я соскучилась по болельщикам и по гонкам. Планирую выступать. Надеюсь, мне хватит сил пробежать все три гонки, но пока начнём со спринта, а дальше посмотрим. Не знаю, как оценить своё состояние, потому что усиленно тренируюсь не так долго, так как в этот раз я родила почти на два месяца позже. Из-за этого пришлось немного сдвинуть подготовку. Я не форсировала подготовку, так что гонки покажут, как я готова», – призналась Кристина.
К сожалению, соревнования из-за проблем со здоровьем пропустит Евгения Буртасова. Под вопросом также участие Светланы Мироновой, не так давно выздоровевшей после болезни. А всего в летнем чемпионате России примут участие более 150 спортсменов из 20 регионов России.
Фавориты летнего чемпионата России – 2023
Этап Кубка Содружества в Сочи показал, что главный претендент на золото летнего чемпионата России в Тюмени – Эдуард Латыпов. Только лидер сборной составлял серьёзную конкуренцию белорусу Антону Смольскому. Буйвол из Камышлы завоевал два серебра и один раз стал шестым.
Соперничать с Латыповым будут в первую очередь: Александр Поварницын, занявший в Сочи второе и четвёртое места, и Антон Бабиков, финишировавший на Кубке Содружества третьим, пятым и 10-м. Зацепиться за медали попробует и Никита Поршнев, завоевавший в Сочи бронзу.
У девушек ситуация выглядит более интересно. На золото претендуют как минимум четыре биатлонистки, поднимавшиеся на подиум в Сочи. В числе потенциальных чемпионок: Виктория Сливко (1 – 1 – 1), Анастасия Гореева (1 – 1 – 0), Ирина Казакевич (1 – 0 – 1) и Наталия Шевченко (0 – 1 – 1).
За медали также попробуют побороться Екатерина Носкова (два четвёртых и седьмое места в Сочи) и Анастасия Батманова (пятое, шестое и девятое места).
Расписание летнего чемпионата России
Летний чемпионат России в Тюмени продлится всего четыре дня. В выходные пройдут спринты и эстафеты. В понедельник у биатлонистов запланирован день отдыха, а во вторник – гонки на 15 и 20 км.
16 сентября, суббота, 9:00 (время московское) — спринт, мужчины
16 сентября, суббота, 12:00 — спринт, женщины
17 сентября, воскресенье, 9:00 — эстафета, мужчины
17 сентября, воскресенье, 12:00 — эстафета, женщины
19 сентября, вторник, 9:00 — гонка 20 км, мужчины
19 сентября, вторник, 12:00 — гонка 15 км, женщины
Где смотреть летний чемпионат России
Зрителей на трибунах будет немного, но фанаты смогут следить за своими любимчиками по телевизору. Трансляция будет на канале «Матч ТВ».
Конечно, о самых интересных событиях предстоящего турнира вам также расскажет «Чемпионат». Следите за биатлоном вместе с нами!
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