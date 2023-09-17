Поварницын — об эстафете на ЧР по летнему биатлону: как мог докарабкивался до финиша

Биатлонист Александр Поварницын оценил своё выступление на втором этапе эстафеты 4x7.5 км на чемпионате России по летнему биатлону, который проходит с 16 по 19 сентября в Тюмени. Спортсмен принял участие в гонке за Тюменскую область-1, вместе с ним в команде — Евгений Гараничев, Александр Логинов и Вячеслав Малеев.
«Плохое самочувствие. Спринт пропустил, каждый метр с таким усилием давался. Просто с первого круга на зубах отработал. Работал за команду. Я считаю, что если я на старт выхожу, то должен показать полностью всё, на что я способен. Рад, что получилось. Сегодня отдал всё, что позволяет моё состояние. Уже добегал на полностью закисленных ногах, на полностью закисленных руках. Как мог докарабкивался до финиша.
Отставание после первого этапа не пугало. Я видел, что работаю с ребятами в группе, ребята сильные, так что был ориентир хороший.
С таким состоянием здоровья я бы не стал вообще выходить на старт индивидуальной гонки. Я уже обжигался на таких моментах. Потом две недели вылетают из подготовки, а то и больше. А сейчас нельзя жертвовать, сейчас финальный этап подготовки идёт и надо быть аккуратнее к своему здоровью.
Думаю, что индивидуалку не побегу. Я сейчас смотрю на то, как ведёт себя горло, носовые пазухи. Я больше склоняюсь к тому, что не побегу», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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