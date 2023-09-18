Кручинкина рассказала, от кого узнала об исключении из состава сборной Беларуси

Биатлонистка Елена Кручинкина, этим летом вернувшаяся в состав команды России, рассказала, как узнала об исключении из состава сборной Беларуси.

«Мне позвонила сестра Ирина и сказала, что у неё для меня плохая новость: «Приедешь, я тебе скажу». Я приехала на первый сбор в Раубичи, а все вокруг делали удивлённые лица – ты что, на сборе? А почему я не должна быть на сборе? Тут Ирина мне сказала, что всей команде сообщили, что я больше не в составе сборной. Конечно, у меня возник вопрос – почему мне никто ничего не сообщил? Вот даже я приехала на сбор, мне сестра сказала, а больше никто ничего и не говорил», — сказала Кручинкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Кручинкина сменила спортивное гражданство на белорусское в 2018 году.