Кручинкина рассказала, от кого узнала об исключении из состава сборной Беларуси

Биатлонистка Елена Кручинкина, этим летом вернувшаяся в состав команды России, рассказала, как узнала об исключении из состава сборной Беларуси.
«Мне позвонила сестра Ирина и сказала, что у неё для меня плохая новость: «Приедешь, я тебе скажу». Я приехала на первый сбор в Раубичи, а все вокруг делали удивлённые лица – ты что, на сборе? А почему я не должна быть на сборе? Тут Ирина мне сказала, что всей команде сообщили, что я больше не в составе сборной. Конечно, у меня возник вопрос – почему мне никто ничего не сообщил? Вот даже я приехала на сбор, мне сестра сказала, а больше никто ничего и не говорил», — сказала Кручинкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, Кручинкина сменила спортивное гражданство на белорусское в 2018 году.
- 18 сентября 2023
-
15:41
-
15:34
-
15:27
-
15:13
-
15:10
-
15:05
-
14:20
- 17 сентября 2023
-
18:46
-
15:07
-
15:02
-
14:54
-
13:42
-
13:15
-
13:00
-
12:57
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:21
-
10:15
- 16 сентября 2023
-
13:48
-
13:37
-
13:25
-
13:15
-
13:02
-
12:52
-
12:42
-
11:05
-
10:55
-
10:50
-
10:46
-
10:34
-
10:21
-
09:57
-
09:06