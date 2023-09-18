Майгуров: на сегодняшний день комплекс в Ижевске не соответствует нужному уровню

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров объяснил, почему в Ижевске больше не проводится летний чемпионат России по биатлону.

«В Ижевске когда-то проводился летний чемпионат России, я сам участвовал в нём. Главный критерий выбора места для нас — комфортное размещение спортсменов и питание. К сожалению, сегодня комплекс в Ижевске не соответствует нужному уровню. Да, есть другие стадионы, где мы проводим летнее первенство, это и Сочи, и Тюмень, там условия лучше, хоть сложнее логистика.

Ижевск не лишён спортивного календаря, соревнования будут проводиться. У нас уже запланированы зимние этапы. На самом деле, нас очень сильно не устраивает Ижевск. Мы проводим там соревнования просто из уважения к традициям. Мы постоянно задаём вопросы по размещению, питанию, они понемногу решаются. Тем не менее вопросов всё ещё очень много! При определении места соревнований мы во главу угла ставим комфорт спортсменов и команд. Мы можем проводить соревнования где угодно, но что отвечать, когда спортсмены спрашивают, почему мы едем туда, где хуже? Мы следуем мировым тенденциям. Сегодня на тренерском совете мы вручали сертификаты стадионам, которые дают возможность проведения соревнований того или иного уровня. Мы хотели бы проводить соревнования в Ижевске, но многие регионы гораздо оперативнее реагируют на наши требования и пожелания. При всём уважении к городу.

Какие стадионы и регионы получили эти сертификаты? Их с десяток. Это и Ханты, и Тюмень, и Сочи, и Ижевск, и Уват, и Чайковский, и Рыбинск, и Мурманск, и Саранск. Примерно так. Регионы отправляют нам заявку на сертификацию, наши коллеги приезжают, осматривают стадион и принимают решение о присвоении ему той или иной категории», — сказал Майгуров в эфире «Чемпионата».