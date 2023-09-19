Антон Бабиков объяснил сход с дистанции в индивидуальной гонке на летнем ЧР-2023

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, почему сошёл с дистанции в индивидуальной гонке на летнем чемпионате России — 2023 после второй стрельбы.

«Почему сошёл? Самочувствие не то. Понимал, что я могу доехать до финиша, но это было не особо лучше, чем если бы я дал слабину и сошёл. Конечно, ни один спортсмен не хочет сходить с гонки. Но я подумал, что завтра у нас углублённое медицинское обследование, а мучить себя сегодня, занять 30-е место, пройдя пешком гонку, точно никакой пользы не принесёт.

До гонки я тоже чувствовал усталость, но это нормально, мы отсоревновались в Сочи, отсоревновались здесь два дня. Это осень, много энергии уходит и на иммунитет. Когда плохое самочувствие, ты пытаешься включиться, поработать, используешь резервы и включаешься в горку. Я надеялся, что так будет. На пристрелке и на старте я был настроен на борьбу, но по ходу дистанции понял, что у меня выключается голова, я просто иду и не могу сконцентрироваться на гонке.

Виноваты горы? Нет, с гор мы в этот раз спустились хорошо. Яму прошли между соревнований. Сейчас это не с горами связано. Просто не смог восполнить энергию должным образом. На такие старты уходит много сил, нужно больше кушать, больше отдыхать, но что-то не получилось. Не знаю, чего не хватило по еде. По калориям вроде неплохо кушал.

Думаю, что за эти два старта я уже пару раз себя порадовал. Подарил себе уверенность на предстоящий сезон, что всё будет хорошо. Про эту горку, я надеюсь, забуду и буду дальше работать хорошо», — передаёт слова Бабикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.