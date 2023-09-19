Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России в Тюмени
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В Тюмени продолжается летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 19 сентября, состоялась мужская индивидуальная гонка, победу в которой одержал представитель Московской области Кирилл Стрельцов.
Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 51.09,00. Второе место занял биатлонист Никита Поршнев, представляющий команду ХМАО-Югры. Он допустил один промах и уступил лидеру 2,8 секунды. Третьим стал представитель Татарстана Евгений Емерхонов.
Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.
20 км, индивидуальная гонка. Мужчины
1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах).
2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 2,8 секунды (1).
3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).
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