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Кирилл Стрельцов выиграл индивидуальную гонку на летнем чемпионате России в Тюмени

В Тюмени продолжается летний чемпионат России по биатлону — 2023. Сегодня, 19 сентября, состоялась мужская индивидуальная гонка, победу в которой одержал представитель Московской области Кирилл Стрельцов.

Спортсмен допустил один промах и преодолел дистанцию за 51.09,00. Второе место занял биатлонист Никита Поршнев, представляющий команду ХМАО-Югры. Он допустил один промах и уступил лидеру 2,8 секунды. Третьим стал представитель Татарстана Евгений Емерхонов.

Биатлон. Летний чемпионат России, Тюмень.

20 км, индивидуальная гонка. Мужчины

1. Кирилл Стрельцов (Московская область) — 51.09,00 (1 промах).

2. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — отставание 2,8 секунды (1).

3. Евгений Емерхонов (Республика Татарстан) +10,0 (1).