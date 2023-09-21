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«Эх, самим бы попинать». Логинов и Бабиков посетили матч футбольного ЦСКА

«Эх, самим бы попинать». Логинов и Бабиков посетили матч футбольного ЦСКА
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпион мира 2020 года в спринте, российский биатлонист Александр Логинов и чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков сообщили, что побывали на футбольном матче, где ЦСКА в рамках 4-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречался с «Сочи». ЦСКА одержал победу по итогам серии послематчевых пенальти — 1:1 (пен. 4:2).

«Между делами в Москве удалось попасть на футбол! ЦСКА бился с Сочи. Мы хоть и без шарфов, но наши фавориты очевидны! Спасибо за интересную игру! P.S. эх, самим бы попинать», — подписали фото Логинов и Бабиков.

Контент доступен в телеграм-канале «Союз трёх биатлонистов»

Напомним, Бабиков и Логинов не вошли в состав сборной России для централизованной подготовки к сезону-2023/2024. Они готовятся к зимнему сезону вместе.

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