Один промах вновь лишил Латыпова золота! Драматичный спринт на чемпионате России

Эдуард сокращал как мог, но проиграл Петру Пащенко две секунды.

В Тюмени стартовал летний чемпионат России. Программу соревнований открыли спринты. У мужчин без особых проблем победу одержал Пётр Пащенко, у женщин в драматичной борьбе выиграла Елизавета Каплина. Первые гонки турнира получились по-настоящему интересными!

«Последний круг я терпел»

В мужском спринте принимали участие почти все лучшие биатлонисты страны. К сожалению, перед стартом из-за недомогания снялись Александр Поварницын и Василий Томшин.

Основная борьба в гонке развернулась между Латыповым, Бабиковым и Пащенко. Пётр блестяще прошёл оба рубежа и показал неплохую скорость, обеспечившую ему золото. Вмешаться в идиллию Пащенко пытался Латыпов, однако промах на первом рубеже испортил всю гонку Эдуарду и вновь лишил его золота. На последнем круге буйвол из Камышлы выдал невероятную скорость, сократив своё отставание на 15,6 секунды (!), но, увы, чтобы догнать Пащенко, Латыпову не хватило дистанции. Итог – второе место и 2,3 секунды отставания.

«В стрельбе лёжа немножко недоработал, немножко поспешил с выстрелом, а остальная часть гонки мне понравилась, – рассказал Латыпов. – Сегодня была хорошая конкуренция, Пётр – молодец, отстрелял чисто, достаточно сильно шёл по дистанции, поэтому, чтобы обогнать его, нельзя было ошибаться.

Я старался обогнать Петра на последнем круге, но не получилось. Понятно, что мог где-то посильнее отработать, но на второй части круга, где происходит основная работа, особенно некому было меня вести. Я вроде бы понимал, что отыгрываю, но это получалось не так быстро, потому что состояние было не совсем хорошее, и последний круг я терпел».

За первое место в спринте мог бороться и Бабиков. Антон выдал идеальную стрельбу, но его чуть подвела скорость. Если после первого рубежа отрыв Пащенко от башкирского биатлониста составлял всего 3,5 секунды, после второго рубежа – уже 12 секунд. На финише Антон стал третьим, проиграв Петру 21,1 секунды.

У остальных членов сборной гонка сложилась менее гладко. Только Евгений Гараничев сумел заехать в десятку, с идеальной стрельбой он проиграл лидеру 1 минуту и 16,8 секунды. Испытывающий проблемы со здоровьем Александр Логинов с одним промахом стал 21-м (+2:07,0), а восстановившийся от болезни Даниил Серохвостов с четырьмя финишировал 24-м (+2:15,4). Матвей Елисеев, Максим Цветков и Карим Халили завершили гонку в четвёртом десятке.

«Я всё-таки вырвала победу у Настюхи»

У женщин гонка получилось более драматичной – в топ-5 шла настоящая борьба за каждое место. Долгое время первую позицию занимала Анастасия Гореева, стартовавшая в первой группе. Москвичка допустила один промах, но шикарная скорость позволила ей стать лидером. Золота Горееву в итоге лишила Елизавета Каплина, стартовавшая в пятом десятке. Биатлонистка из Ханты-Мансийска с промахом обошла Анастасию на 1,7 секунды!

«Один промах — это минус балл к оценке гонки, – улыбаясь, пояснила Каплина. – С первых метров дистанции мне казалось, что я очень хорошо иду ногами, мне было легко. На третьем круге, конечно, надо было постараться, чтобы не отпустить эту медаль, и на последних метрах я всё-таки вырвала победу у Настюхи Гореевой. Так что я довольна сегодняшней гонкой, тем более что это моя первая личная медаль на летнем чемпионате России».

Не менее напряжённая борьба была и за последнее место на подиуме. Сперва на бронзу претендовала Тамара Дербушева, потом топ-3 замкнула Виктория Сливко. Обе спортсменки допустили по промаху, но скорость тюменки была немного выше, чем у соперницы. Уже под конец гонки суету в тройке навела Ирина Казакевич. Свердловчанка допустила два промаха, но благодаря шикарной работе ногами обогнала Викторию аж на 5,1 секунды.

Неплохие результаты показали и другие сборницы. Топ-6 с двумя промахами замкнула Наталья Гербулова (+1:10,4). В десятку лучших заехали Анастасия Шевченко, Лариса Куклина и вернувшая из декрета Ульяна Нигматуллина. У остальных биатлонисток дела обстояли похуже. Наталия Шевченко финишировала 14-й, Екатерина Носкова – 18-й.

Кристина Резцова, которая провела свою первую гонку после рождения ребёнка, стала 22-й с двумя промахами. Лидеру представительница ХМАО проиграла 2 минуты 23,8 секунды. А пропустившая прошлый сезон Светлана Миронова заняла лишь 35-е место. С двумя промахами она уступила 3 минуты и 14,1 секунды.

Завтра, 17 сентября, в Тюмени пройдут эстафеты. Мужская гонка начнётся в 9.00 по Москве, а женская – в 12.00.