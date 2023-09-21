Каминский признался, что после Олимпиады-2022 ему предлагали перейти в сборную Китая

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что ему поступало предложение от национальной команды Китая.
«После Олимпиады в Пекине у меня, кстати, было предложение от китайцев к ним приехать. Но не договорились. Сначала всё затянулось, а когда мы уже почти полностью прошли предсезонную подготовку, бросать работу в России я уже сам не захотел. К тому же в Китае отношение руководства к тренеру довольно одиозное.
Там политический руководитель может решать всё. Как и где готовиться, когда провести контрольную тренировку», — приводит слова Каминского RT.
Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК.
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