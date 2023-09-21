«Сыну пострелять захотелось». Беременная Алимбекова-Смольская показала видео со стрельбища

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская, которая в данный момент ждёт ребёнка, опубликовала в социальных сетях видео с биатлонного стрельбища. На нём беременная Динара стреляет из положения стоя.

«Сыну пострелять захотелось. В данном случае из винтовки мужа, которая сама попадает», — подписала видео Алимбекова-Смольская.

Напомним, в начале июня Динара и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский сообщили фанатам, что готовятся впервые стать родителями. Они ждут сына.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова стала победительницей Кубка Содружества в прошлом году.