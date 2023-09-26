Антон Смольский: слежу, что Динара ест, как она спит. У неё уже бывают разные эмоции

Серебряный призёр Олимпиады-2022, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, как его отношения с супругой, олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете Динарой Алимбековой изменились во время её беременности.

«Я за ней слежу. Слежу, что она ест, как она спит (улыбается), куда и в чём пошла, потому что у неё уже разные бывают эмоции, разное настроение. Приходится где-то подстраиваться, я всё понимаю. Это довольно сложный период, но приятный.

Когда идут соревнования, у неё такой азарт, говорит: «Всё, пойду на тренировку». Приходится останавливать, запрещать ей, говорить: «Нельзя, не надо, лучше походи пешком». У неё большое желание тренироваться. Как только её организм будет готов к тренировкам, она сразу же приступит к ним», — приводит слова Смольского Sport5.by со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».