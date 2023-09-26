«Я совершила ошибку». Резцова — о возвращении в спорт после рождения второго ребёнка

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете Кристина Резцова дала комментарий по поводу возвращения в спорт после рождения второго ребёнка.

«Возвращение после Полины далось потяжелее. Беременность немного иначе протекала, я раньше тренироваться закончила. И желание вернуться как можно быстрее меня захлестнуло. Я совершила ошибку, от которой старалась советом уберечь девчонок, рожавших после меня – я слишком рано начала давать себе нагрузки, на что мой организм ответил травмами и болезнями. Из-за этого пришлось намного дольше вливаться в тренировочный ритм. Когда я только приступила к тренировкам, то могла поработать два-три дня, а потом на неделю или на две просто выпасть из-за очередной болячки.

В какой-то момент муж мне чётко сказал: «Остановись! Дай организму восстановиться». Я занялась восстановлением и поздно начала подготовку. Сейчас после плотного начала всё идёт своим чередом, практически идём тем же путём, что и с Сашей, сборы в тех же местах, например. Но план не такой форсированный, поскольку не нужно готовиться к Олимпиаде. Сейчас мне нужно прийти в ту форму, в которой я была в Пекине, а от неё расти дальше. Я точно форсировать ничего не собираюсь, и если придётся позже начать сезон и какие-то старты пропускать, в этом не будет ничего страшного, я к этому готова», — сказала Резцова в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.