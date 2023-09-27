«Не хотелось бы, чтобы сборная развалилась». Пак — о финансировании мини-группы Логинова

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о финансировании биатлонистов, готовящихся к сезону вне сборной.
«Мы в прекрасных отношениях с Бабиковым, Логиновым и Поварницыным. Однако по поводу финансирования их группы ко мне они не подходили. Они подходили с просьбой решить другой вопрос, и этот вопрос был решён. Это прецедент. В этой группе собрались мастера, которые могут тренироваться отдельно. Но, если мы начнём финансировать такие группы, возникает вопрос – зачем нам тогда вообще старшие тренеры? Тут же возникнут ещё пять-шесть подобных групп, не хотелось бы, чтобы вся сборная развалилась на такие команды. Я не говорю, что их не нужно финансировать вообще. Уверен, мы выстроим какую-то схему работы при желании самих спортсменов. Разногласий у нас с парнями нет, я уважаю их желание тренироваться самостоятельно», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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