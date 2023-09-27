Исполнительный директор СБР назвал сумму отчислений на развитие биатлона в регионах

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о финансировании биатлона в регионах.

«Мы за сезон-2022/2023 перечислили очень большую сумму на развитие биатлона в регионах – около 85 млн рублей. Это и материально-техническая поддержка, и премии регионам по итогам выступления спортсменов в сезоне. Конечно же, этих средств для полноценного развития биатлона по всей стране мало. Практически всё зависит от инициаторов на местах, работы региональных федераций, от региональных министерств и департаментов спорта. Наивно думать, что СБР может в постоянном режиме решать рабочие вопросы в регионах. Да, мы можем оказать материально-техническую помощь, мы можем оказать консультационную помощь по абсолютно всем биатлонным вопросам, мы можем приехать и порешать вопросы коммуникации между федерациями и региональными властями. Но в первую очередь инициатива должна исходить с мест. Мы реагируем на все подобные просьбы. Но делать работу за региональные федерации мы не можем и не будем», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.