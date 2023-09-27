Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Исполнительный директор СБР назвал сумму отчислений на развитие биатлона в регионах

Исполнительный директор СБР назвал сумму отчислений на развитие биатлона в регионах
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о финансировании биатлона в регионах.

«Мы за сезон-2022/2023 перечислили очень большую сумму на развитие биатлона в регионах – около 85 млн рублей. Это и материально-техническая поддержка, и премии регионам по итогам выступления спортсменов в сезоне. Конечно же, этих средств для полноценного развития биатлона по всей стране мало. Практически всё зависит от инициаторов на местах, работы региональных федераций, от региональных министерств и департаментов спорта. Наивно думать, что СБР может в постоянном режиме решать рабочие вопросы в регионах. Да, мы можем оказать материально-техническую помощь, мы можем оказать консультационную помощь по абсолютно всем биатлонным вопросам, мы можем приехать и порешать вопросы коммуникации между федерациями и региональными властями. Но в первую очередь инициатива должна исходить с мест. Мы реагируем на все подобные просьбы. Но делать работу за региональные федерации мы не можем и не будем», — сказал Пак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Материалы по теме
«Обделённые будут всегда». Ответы на неудобные вопросы про деньги российского биатлона
Эксклюзив
«Обделённые будут всегда». Ответы на неудобные вопросы про деньги российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android