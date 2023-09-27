Поставщик роллеров для СБР прокомментировал скандальную ситуацию с нехваткой инвентаря

Руководитель компании «Эльва-Спорт» Павел Никулин, лыжероллеры которой не подошли для проведения первенства России среди юношей и девушек 17–18 лет в Уфе, прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«В Саранск на первенство среди спортсменов 15–16 лет мы привезли 100 пар роллеров. Соревнования провели, все счастливы. Конечно, впритирку было по количеству, поскольку только парней стартовало 140 человек. Но организаторы старт на две группы разделили, 80 человек сразу стартовали, а с 81-го с перерывом пошла вторая волна.

Дальше у нас были ровно сутки на ревизию роллеров, и мы поняли, что износ колёс таков, что их нельзя в работу пускать. 25 сентября сообщил об этом организаторам первенства в Уфе – главному судье и техническому делегату, что роллеров могу предоставить только 60 пар. Задал вопрос, можем ли провести волновой старт, разделив спортсменов, чтобы роллеров на всех хватило. У лыжников такое делается регулярно, и никаких вопросов не возникает. Но мне сказали, что есть регламент соревнований и вносить в него изменения нельзя.

У нас с ФЛГР и СБР нет подписанного договора, только устные соглашения. Весной, когда утверждается календарь, я точно знаю, какие соревнования будут проводиться на «Эльвах», и готовлюсь к ним.

Конечно, я понимаю, что это бьёт по репутации нашей фирмы. Потому сразу звонил и говорил о возникшей ситуации, потому что понимал – приеду и облажаюсь. Мне сказали – приезжай, не облажаешься. Я приехал и облажался в итоге. В целях безопасности спортсменов действительно проще было снять роллеры с соревнований. Нам нет смысла подставляться, это бьёт по репутации вдвойне. С моей стороны проще не выдать роллеры, чем поубивать спортсменов», — сказал Никулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.