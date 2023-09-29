Каминский: на Олимпиаду надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое нас ожидает

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

«Надежда есть. Боевые действия на Украине когда-то закончатся. Хотя, судя по риторике в Европе, всё только нагнетается, и воюем мы фактически не с Украиной, а с НАТО. Сколько это продлится, одному Богу известно. Когда всё началось, все думали, что год – максимум. А уже скоро два будет. Плюс, как мы видим на примере некоторых видов спорта, могут просто в страну не пустить.

Но я считаю, что надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое, скорее всего, нас там ожидает. Как пример могу привести чемпионат мира по лыжным видам спорта в Чехословакии в 1970 году. Обстановка была очень напряженная. Вячеслав Веденин рассказывал, что ему пришло письмо с угрозами убийства, если он будет участвовать в церемонии награждения после победы на дистанции 30 км. А в конце марафонской гонки, в которой Вячеслав лидировал с большим отрывом, ему в лыжню насыпали стиральный порошок, лыжи встали, и он проиграл, занял второе место. Всё это было…

Но, участвуя в Олимпиаде, мы подтверждаем, что поддерживаем олимпийские принципы, в основе которых лежит миролюбие и дружба спортсменов разных политических систем и взглядов, честное спортивное соперничество», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.