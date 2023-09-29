Тренер сборной России по биатлону: у Латыпова есть все шансы бороться с норвежцами

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о конкурентоспособности российского биатлониста Эдуарда Латыпова.

«Конечно, мы пытаемся оценивать скорости, анализировали тот же чемпионат мира. Латыпов, скорее всего, по скорости передвижения на лыжне был бы вторым в мире, вслед за Йоханнесом Бё. Конечно, многое зависит от трассы, от состояния, от других факторов, но у Латыпова все шансы бороться с норвежцами. С тем Бё, который выступал на чемпионате мира, тягаться было бы сложно, поскольку у Йоханнеса получалось всё. И соперники не блеснули. Я считаю, что для мирового биатлона Латыпов был бы интересен, так как при условии ещё небольшого прогресса он дал бы бой Бё. Хотелось бы увидеть такую конкуренцию, которая бы и биатлон вперёд двигала. Как в лыжах между Александром Большуновым и Йоханнесом Клебо», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.