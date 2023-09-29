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«Это неправильно». Каминский — о возможных денежных компенсациях за неучастие в Олимпиаде

«Это неправильно». Каминский — о возможных денежных компенсациях за неучастие в Олимпиаде
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Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о финансовой поддержке, которую Олимпийский комитет России (ОКР) намерен оказать российским олимпийцам, лишённым возможности выступать на международных соревнованиях.

«Честно говоря, новость о компенсации как-то мимо меня прошла. Но я считаю, что это неправильно. Спортсмену нужно платить за текущий спортивный результат, а не за прошлые достижения. Ну пусть хотя бы другие соревнования выиграет, хоть и более лёгкие. Наверное, какой-то смысл в компенсации можно найти, но тогда это будет политикой попахивать, а не спортом», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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