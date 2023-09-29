Каминский: на Артёма Истомина у меня были конкретные планы — хотел передать ему команду

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о тренере Артёме Истомине.

«С Артёмом Истоминым особая ситуация. Он был моим любимчиком. На него у меня были конкретные планы – хотел ему передать команду через какое-то время. У Артёма есть то, что у тренера моего возраста начинается теряться – он горит работой, у него фантастический эмоциональный настрой на работу. Я с годами стал гораздо спокойнее, может, не хватает эмоций в тренировочном процессе, и я это осознаю. А у него это есть, и это очень хорошо. Желание у него огромное, но амбиции, мне кажется, чуть захлёстывают. Думаю, что как раз более опытный наставник мог бы его немного притормозить. Надеюсь, у Артёма всё получится, он вырастет в большого тренера», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.