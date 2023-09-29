Поварницын рассказал, как мошенники притворяются главами федераций для выманивания денег

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, что мошенники стали массово писать спортсменам от лица глав федераций, чтобы выманить у атлетов деньги. Предупреждение об этом он опубликовал в телеграм-канале «Союз Трёх Биатлонистов».

«У нас большая аудитория, и я хочу всех предупредить о мошенничестве. Пишут в мессенджер от имени руководителя (в данном случае с биатлоном — притворяются Майгуровым В.В.) и говорят, что с вами должны связаться. Далее от имени ЦБ России пытаются выманить информацию касательно счетов и карт. Не ведитесь. Лучше уточняйтесь у своих непосредственных руководителей, если есть номера», — написал Поварницын.

Также спортсмен прикрепил фотографию переписки с мошенником.

Фото: Телеграм-канал «Союз Трёх Биатлонистов»

Ранее на эту схему попалась чемпионка России, Европы и мира по прыжкам в воду Светлана Тимошинина: ей написали от имени главы Федерации прыжков в воду России, а затем якобы звонили из ФСБ и ЦБ. Спортсменка передала мошенникам более миллиона рублей.