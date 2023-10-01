Динара Алимбекова-Смольская показала, как прошла её выписка из роддома

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях фото со своей выписки из роддома.

Напомним, 28 сентября Алимбекова-Смольская и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский стали родителями. У пары родился первенец – сын.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Напомним, об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. А в начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября.

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества. Алимбекова в прошлом году стала победительницей Кубка Содружества.