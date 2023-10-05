Динара Алимбекова-Смольская поблагодарила VIP-отделение роддома в Минске

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях новое фото с выписки из родильного дома.

Напомним, 28 сентября Алимбекова-Смольская и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский, стали родителями. У пары родился первенец – сын.

«Нам сегодня неделька! Рожала я в 6ГКБ (6-я городская клиническая больница Минска. — Прим. «Чемпионата»). Благодарность врачам Никитину Дмитрию Анатольевичу, Борис Ирине Васильевне и всему коллективу VIP-отделения. Нас окутывали любовью и заботой», — написала Алимбекова-Смольская в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. В начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября.