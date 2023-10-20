«Уникальная во всех отношениях». Владимир Драчёв — об Анфисе Резцовой

Четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября, в реанимации после остановки сердца. Ей было 58 лет.

«Она была с воскресенья в реанимации, у неё был целый комплекс невосполнимых организмом потерь, и мы потеряли такого великого спортсмена. Мы не так часто встречались. На нашу встречу с теми, кто входил в сборную СССР 80-х годов, она не смогла приехать, и полтора-два года я её не видел.

Уникальная во всех отношениях, боец, и, наверное, таких людей априори нет в советском и российском спорте, которые сумели бы завоевать в двух видах спорта высшие награды. Сумасшедшая нацеленность на победу, и понятно, что у неё было огромное здоровье. Представьте, сколько надо было пахать, чтобы перейти из биатлона в лыжный спорт и обратно. Она делала всё возможное, чтобы завоевать только первое место — для неё других не существовало. У неё были определённые сложности в характере, но человек был нацелен только на победу, и характер у неё был мощным. Воспитала прекрасных дочерей, тоже спортсменок», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Две дочери Анфисы Резцовой, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, стали биатлонистками, в разные годы входили в состав национальной команды.