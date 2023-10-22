Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё составил эстафетную команду своей мечты.

Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Какая у вас команда мечты по биатлону?» — спросил норвежца один из пользователей.

«Если брать только действующих спортсменов и не повторяться национальностями, то это была бы:

1. Лиза Виттоцци (Италия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

4. Эмильен Жаклен (Франция)», — ответил Бё.

Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.