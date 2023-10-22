Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не лучше, чем было раньше». Богалий высказалась о ближайшем резерве сборной России

«Не лучше, чем было раньше». Богалий высказалась о ближайшем резерве сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о спортсменах ближайшего резерва национальной команды России. Богалий подчеркнула, что молодые биатлонисты должны требовать от себя большего, чтобы развиваться в профессиональном спорте.

«Не лучше, чем было раньше. Есть хорошие юниоры-мальчики, которые стучатся в основной состав несколько лет. Они подрастут и будут достойно конкурировать в первой команде.

Девочек, наверное, нужно немного подождать. Несколько неплохих спортсменок сейчас только выходят в юниорский возраст, хотя и там уже есть биатлонистки, знающие, как правильно стрелять. Однако нам нужно прогрессировать, чтобы уровень ребят был выше. Кроме того, сами атлеты должны предъявлять более серьёзные требования к себе», — приводит слова Богалий «RT на русском».

Материалы по теме
Дарья Виролайнен объяснила переход в сборную Финляндии по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android