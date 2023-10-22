«Не лучше, чем было раньше». Богалий высказалась о ближайшем резерве сборной России

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий поделилась мнением о спортсменах ближайшего резерва национальной команды России. Богалий подчеркнула, что молодые биатлонисты должны требовать от себя большего, чтобы развиваться в профессиональном спорте.

«Не лучше, чем было раньше. Есть хорошие юниоры-мальчики, которые стучатся в основной состав несколько лет. Они подрастут и будут достойно конкурировать в первой команде.

Девочек, наверное, нужно немного подождать. Несколько неплохих спортсменок сейчас только выходят в юниорский возраст, хотя и там уже есть биатлонистки, знающие, как правильно стрелять. Однако нам нужно прогрессировать, чтобы уровень ребят был выше. Кроме того, сами атлеты должны предъявлять более серьёзные требования к себе», — приводит слова Богалий «RT на русском».