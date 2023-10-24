Стартовый этап Кубка России по биатлону посвятят памяти Анфисы Резцовой

Первый этап Альфа‑Банк Кубка России по биатлону будет посвящён памяти трёхкратной олимпийской чемпионки, двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону Анфисы Резцовой. Об этом в своём телеграм‑канале сообщил глава пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Напомним, первый этап Кубка России по биатлону пройдет с 25 по 26 ноября в городе Ханты‑Мансийск.

Анфиса Резцова начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» (Владимир) под руководством Леонида Резцова, ставшего в 1985 году её мужем. Две дочери супружеской пары, биатлонистки Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, в разные годы входили в состав национальной команды.

Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни. Церемония прощания с прославленной спортсменкой прошла сегодня в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.