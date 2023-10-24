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Стартовый этап Кубка России по биатлону посвятят памяти Анфисы Резцовой

Стартовый этап Кубка России по биатлону посвятят памяти Анфисы Резцовой
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Первый этап Альфа‑Банк Кубка России по биатлону будет посвящён памяти трёхкратной олимпийской чемпионки, двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону Анфисы Резцовой. Об этом в своём телеграм‑канале сообщил глава пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов. Напомним, первый этап Кубка России по биатлону пройдет с 25 по 26 ноября в городе Ханты‑Мансийск.

Анфиса Резцова начала тренироваться в спортивном обществе «Динамо» (Владимир) под руководством Леонида Резцова, ставшего в 1985 году её мужем. Две дочери супружеской пары, биатлонистки Дарья Виролайнен и Кристина Резцова, в разные годы входили в состав национальной команды.

Анфиса Резцова скончалась 19 октября на 59-м году жизни. Церемония прощания с прославленной спортсменкой прошла сегодня в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

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