Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Юрий Каминский — об ультраспринте: очень зрелищная гонка, зрителям понравилась

Юрий Каминский — об ультраспринте: очень зрелищная гонка, зрителям понравилась
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о соревнованиях по ультраспринту, прошедших 30 октября в Алданском лыжном центре в Якутии (Республика Саха).

«Ультраспринт, безусловно, очень интересная гонка, зрелищная, зрителям очень понравилась. Нужно бегать такие гонки, я уверен в этом. Лыжные тренеры, которые сейчас находятся на сборе здесь, однозначно высказались за эту гонку», — сказал Юрий Каминский «Матч ТВ».

Среди мужчин соревнования в Алдане выиграл Эдуард Латыпов, второе место занял Иван Колотов, тройку замкнул Кирилл Бажин. У женщин победу одержала местная биатлонистка Регина Петрова. На втором месте оказалась Лариса Куклина, третье место заняла Кристина Павлушина.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android