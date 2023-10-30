Юрий Каминский — об ультраспринте: очень зрелищная гонка, зрителям понравилась

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о соревнованиях по ультраспринту, прошедших 30 октября в Алданском лыжном центре в Якутии (Республика Саха).

«Ультраспринт, безусловно, очень интересная гонка, зрелищная, зрителям очень понравилась. Нужно бегать такие гонки, я уверен в этом. Лыжные тренеры, которые сейчас находятся на сборе здесь, однозначно высказались за эту гонку», — сказал Юрий Каминский «Матч ТВ».

Среди мужчин соревнования в Алдане выиграл Эдуард Латыпов, второе место занял Иван Колотов, тройку замкнул Кирилл Бажин. У женщин победу одержала местная биатлонистка Регина Петрова. На втором месте оказалась Лариса Куклина, третье место заняла Кристина Павлушина.