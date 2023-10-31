Каминский — о клубном биатлоне: за данной системой будущее

Главный тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил перспективы развития клубного биатлона. Он считает, что за данной системой будущее.

«Думаю, что за клубной системой будущее, в том числе и в лыжных гонках, где я давно выступал за эту систему. Считаю, что в спорте система господдержки уходит в никуда. Если в клубах появятся люди, которые будут финансировать их деятельность, они станут считать деньги. К сожалению, мы бюджетные деньги не всегда считаем так, как следует. Во-вторых, сейчас слишком забюрократизирована наша деятельность. Я не могу изменить место проведения сбора. Сейчас у нас проблема с Семинским перевалом. Если там не выпадет снег, мне придётся отменять сбор. Думаю, что с клубами таких проблем не будет, система управления спорта будет более гибкой», — приводит слова Каминского Metaratings.

Напомним, мужская сборная России по биатлону под руководством Юрия Каминского проводит первый сбор на снегу в Якутии.