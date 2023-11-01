Кубок мира по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

25 ноября стартует Кубок мира по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Первый этап. Эстерсунд (Швеция)
25 ноября – синг-микст и смешанная эстафета
26 ноября — индивидуальные гонки (женщины, мужчины)
29 ноября — эстафета (женщины)
30 ноября — эстафета (мужчины)
1 декабря — спринт (женщины)
2 декабря — спринт (мужчины)
3 декабря — гонки преследования (женщины, мужчины)
Второй этап. Хохфильцен (Австрия)
8 декабря — спринты (мужчины, женщины)
9 декабря — гонки преследования (мужчины, женщины)
10 декабря — эстафеты (мужчины, женщины)
Третий этап. Ленцерхайде (Швейцария)
14 декабря — спринт (женщины)
15 декабря — спринт (мужчины)
16 декабря — гонки преследования (женщины, мужчины)
17 декабря — масс-старты (женщины, мужчины)
2024 год
Четвёртый этап. Оберхоф (Германия)
4 января — спринт (мужчины)
5 января — спринт (женщины)
6 января — гонки преследования (мужчины, женщины)
7 января — классические эстафеты (мужчины, женщины)
Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
10 января — эстафета (женщины)
11 января — эстафета (мужчины)
12 января — спринт (женщины)
13 января — спринт (мужчины)
14 января — гонки преследования (женщины, мужчины)
Шестой этап. Антхольц (Италия)
18 января — короткая индицидуальная гонка (мужчины)
19 января — короткая индивидуальная гонка (женщины)
20 января — сингл-микст и смешанная эстафета
21 января — масс-старты (мужчины, женщины)
Чемпионат мира. Нове-Место (Чехия)
7 февраля – смешанная эстафета
9 февраля – спринт (женщины)
10 февраля – спринт (мужчины)
11 февраля – гонки преследования (мужчины, женщины)
13 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
14 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
15 февраля – сингл-микст
17 февраля – эстафеты (мужчины, женщины)
18 февраля – масс-старты (женщины, мужчины)
Седьмой этап. Осло-Хольменколлен (Норвегия)
29 февраля — индивидуальная гонка (женщины)
1 марта — индивидуальная гонка (мужчины)
2 марта — масс-старты (женщины, мужчины)
3 марта — сингл-микст и смешанная эстафета
Восьмой этап. Солджер Холлоу (США)
8 марта — этафета (мужчины)
9 марта — спринт и эстафета (женщины)
10 марта — спринт (мужчины)
10 марта — гонки преследования (женщины, мужчины)
Девятый этап. Кенмор (Канада)
14 марта — спринт (женщины)
15 марта — спринт (мужчины)
16 марта — гонка преследования (женщины)
17 марта — гонка преследования (мужчины)
17 марта — масс-старт (женщины)
18 марта — масс-старт (мужчины).