Касперович: Анев сделал многое для развития биатлона в мире

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович оценил вклад болгарского спортсмена Красимира Анева в развитие биатлона и пожелал ему здоровья.

«Красимир – спортсмен очень высокого уровня, который сделал многое для развития биатлона не только в Болгарии, но и в мире. Он выступал достаточно успешно на Кубках мира и Европы, имел великолепные отношения с российскими спортсменами. Я лично его очень хорошо знаю, знаком с его семьёй. Не знаю, что у него произошло, но хотелось бы, чтобы он поправился как можно быстрее. Желаю ему здоровья!» — сказал Касперович в интервью «Матч ТВ».

Напомним, чемпион Европы 2019 года находится в тяжёлом состоянии в реанимации после огнестрельного ранения в живот.