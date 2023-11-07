Дмитрий Губерниев — об IBU: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в…

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале резко раскритиковал Международный союз биатлонистов после просьбы IBU в адрес китайских спортсменов не принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон!!! Наша задача выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только!!! Тут всё просто: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… Или на….» — написал Дмитрий Губерниев.

Напомним, соревнования МЛКБ пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября. Их организаторами выступают Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона.