Генич — о номинациях «ТЭФИ»: уважаю Губерниева, но какой на хрен биатлон?

Комментатор Константин Генич высказался о программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вошла в число финалистов ТЭФИ-2023 в номинации «Программа о спорте». Сам Дмитрий Губерниев номинирован в категории «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор».

«Понятно, что все эти номинации и награждения не более чем потешить самолюбие. И я на 100% отдаю себе отчёт в том, что премия РПЛ из этой же области. Приятно, но… всегда это чёртово «но». Конечно, без всяких скидок, без всяких лишних отсылок, и прочего: комментаторы финала чемпионата мира получить ТЭФИ! Не должны, а просто обязаны. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой на хрен Биатлон от 19.02? Кошмар», — написал Генич в своём Телеграм-канале.

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ‑2023 пройдет 7 и 8 декабря.