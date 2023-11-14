Губерниев: мы в биатлоне работаем лучше всех вместе взятых коллег, это знает вся страна

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил футбольному эксперту Константину Геничу на высказывание о том, что программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» незаслуженно номинирована на премию ТЭФИ.

«Это очень всё смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают ТЭФИ? ТЭФИ дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех вместе взятых, это знает вся наша большая страна! А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию ТЭФИ! Георгий — респект!» — написал Губерниев в своём Телеграм-канале.

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ‑2023 пройдет 7 и 8 декабря.