Супруга Ильи Черноусова возглавит юниорскую сборную Швейцарии по биатлону

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года швейцарская биатлонистка Селина Гаспарин назначена главным тренером юниорской сборной Швейцарии. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации зимних видов спорта Швейцарии. Гаспарин сменит на тренерском посту Хартвига Биррера, который покинет команду в феврале 2024 года. До этого назначения Селина Гаспарин работала в швейцарской федерации специалистом по развитию молодых талантов.

«Я хотела бы поблагодарить вас за доверие, которое Swiss-Ski оказал мне. Я осознаю огромную ответственность и вызов и очень рада возможности играть активную роль в дальнейшем развитии швейцарского биатлона», — приводятся слова Гаспарин в пресс-релизе Федерации зимних видов спорта Швейцарии.

Напомним, в 2014 году швейцарская биатлонистка вышла замуж за российского лыжника Илью Черноусова.